raasch packt schon im Jänner die Umzugskisten

Familienunternehmen bleibt in Leonding

Weil der Raum am derzeitigen Standort in Leonding beengt ist, wurde in den letzten Monaten auch die Suche nach einer größeren Fläche vorangetrieben. Scherzenlehner wurde fündig, zieht im Jänner mit raasch in Leonding in unmittelbare Nachbarschaft von Scherzenlehner Harze, einer Firma, die sein Onkel führt. „Dort werden wir eine moderne und innovative chemische Produktion aufbauen“, so der raasch-Chef.