S 10 fährt durch Aktenberg statt rund um Rainbach

Wer schützt uns Menschen?

„Es wird immer vom wichtigen Schutz der Fauna und Flora gesprochen, aber wer schützt uns Menschen?“, stellt Bürgermeister Lorenz die gleiche Frage wie Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner, FPÖ (wir berichteten). Lorenz ergänzt: „Die überbordende Bürokratie in unserem Land ist der Bremsklotz in unserer Weiterentwicklung. Wenn man die endlosen Untersuchungen von Korridoren und das Erstellen von Gutachten bei Projekten in ganz Österreich beobachtet, hat man den Eindruck, dass wir uns ständig im Kreis drehen. Die Vorarbeiten zu einem Projekt dauern schon länger als die Bauarbeiten selbst.“