Kindergärten sind für alle offen

Salzburgs Stadtvize Bernhard Auinger (SPÖ) rechnet, dass heute bis zu 70 Prozent der Kleinsten auch im Kindergarten sein werden. „Ich habe die Weisung gegeben, dass wir alle Kinder nehmen ohne nachzufragen“, so Auinger und fügt hinzu: „Das sind keine Aufbewahrungs- sondern Bildungsstätte. Da sollte nicht nachgefragt werden.“ Im ersten Lockdown waren an die 30 Prozent der Kinder in den Betreuungen. Damals durfte nur der Nachwuchs von systemrelevanten Arbeitskräften das Angebot in Anspruch nehmen.