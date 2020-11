Nach Szoboszlai-Hammer geht Island-Teamchef Hamren

Nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-EM ist der Trainer der isländischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Schwede Erik Hamren sagte am Samstag bei einer Pressekonferenz, es sei immer sein Ziel gewesen, die Mannschaft zur EM zu bringen und dann jemand anderen übernehmen zu lassen. Das sei nicht gelungen. Im März beginnt die WM-Qualifikation. „Dann ist es meiner Meinung nach besser, dass jemand anderer übernimmt und Island zur WM führt“, so Hamren, dessen Mannschaft am Donnerstag erst in der Nachspielzeit von Salzburgs Szoboszlai ins Tal der Tränen geschickt wurde.