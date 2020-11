Trotz Warnung: Lange Schlangen vor Geschäften

In ganz Österreich gab es am Samstag, drei Tage vor dem zweiten harten Lockdown, extremen Andrang auf Geschäfte. Im Q19 in Wien etwa war der Besucherandrang groß. Vor den Liften bildeten sich Schlangen mit prall gefüllten Einkaufswagen. Auch in den Geschäften war die Frequenz hoch. „Die Menschen sind sehr aggressiv. Die Stimmung ist wirklich seltsam. Am Montag wird es noch ärger“, erwartet ein Verkäufer, der auch die hohe Frequenz am Samstag bestätigt.