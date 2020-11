Terror hautnah erlebt: „Wenn er kommt, war‘s das“

„Darüber sprechen ist meine Therapie“

Dennoch: „Wir wussten: Wenn der runterkommt, war’s das.“ Trotzdem verarztete man gemeinsam fünf Verletzte, trug die Verwundeten unter WEGA-Schutz zu den Rettungswagen. Daheim angekommen, musste M. erst realisieren, was passiert war. Seither versucht er, so oft wie möglich darüber zu sprechen. „Das ist meine Therapie“, so der Wiener.