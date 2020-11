Sparkasse OÖ setzt ihre Pläne in die Tat um

Verschmelzungen passieren gerade

Von einer „schrittweisen Optimierung“ war die Rede, die Zahl der Bankstellen wird sich bis 2025 auf 137 reduzieren, dazu steigt die Zahl der Selbstbedienungsstandorte. Fünfeinhalb Monate nach der Ankündigung ist das Verschmelzen der Filialen in vollem Gang: Derzeit werden in den Regionen Linz, Ost und West drei einzelne Standorte jeweils mit einem anderen zusammengelegt. Heuer und nächstes Jahr werden an 23 Filialen Änderungen vorgenommen.