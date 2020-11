„Matrix“-Star Keanu Reeves: Wirbel um Corona-Party

Bis vor wenigen Tagen hat Keanu Reeves in den Babelsberger Studios in Podsdam am vierten Teil der „Matrix“-Reihe gedreht. Den Abschluss der Dreharbeiten soll der Star mit rund 200 Gästen nun gefeiert haben - und das, obwohl in Deutschland ebenso wie in Österreich eigentlich Corona-bedingtes Party-Verbot gilt!