Melzer fehlt nur noch ein Sieg für London-Ticket

Sollten die topgesetzten Melzer/Roger-Vasselin aber am Freitag unterliegen, würde es ihnen für ein Ticket für den Saisonabschluss auch reichen, wenn die zweitgereihten Jamie Murray/Neal Skupsky in der bulgarischen Hauptstadt nicht den Titel holen würden. Die Briten treten am Donnerstagnachmittag zu ihrem Halbfinale an, und damit unmittelbar vor der Gruppenauslosung für die ATP Finals (18 Uhr).