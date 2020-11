„Falls Lockdown länger dauert, wird es heikel“

Der zweite Lockdown bringt die Kultur in Bedrängnis. Am Landestheater Linz hat Intendant Hermann Schneider Verständnis für die Maßnahmen und kann den November noch gut überbrücken. Bei einer Verlängerung des Lockdowns stünden aber Produktionsabsagen oder eine Saison-Ausdehnung in den Sommer im Raum.