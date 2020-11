Burgenland: Pflegeheim-Regeln werden verschärft

Gleich drei neue Cluster mit 82 Betroffenen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen wurden jetzt bekannt. In einem Heim in St. Margarethen gibt es 23, im Mutter-Teresa-Haus in Jennersdorf 29 und in einer Einrichtung in Rechnitz 30 positive Fälle. Die Ansteckung dürfte im privaten Umfeld ihren Ursprung haben. Die infizierten Bewohner wurden isoliert untergebracht. In allen drei Häusern bleibt der Betrieb aufrecht, Besuche sind aber verboten.