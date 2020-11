Geht es Djokovic in der ATP-Revolte nur um‘s Geld?

Für Djokovic, der sich schon in der Vergangenheit immer wieder für eine fairere Verteilung der Preisgelder stark gemacht hat, war dies angeblich so nicht mitzutragen. Er trat aus dem Spielerrat aus und will in seiner neuen Vereinigung, der „Professional Tennis Players Association“ (PTPA) angeblich in erster Linie die „schwächeren“ Spieler besser entlohnen. Das enthüllte nun Gastao Elias, der aktuell Rang 421 im ATP-Ranking belegt mit einem Twitter-Eintrag, welchen er wenig später auch wieder gelöscht hat.