Forderungen nach Sperre des „Uni-Sonnendecks“

Ortspolizeiliche Verordnung

„Als Vertreter einer besonders in der Corona-Krise schwer betroffenen Generation appellieren wir heute nochmalig an alle vor Ort den Abstand dort einzuhalten. Gleichzeitig bitten wir den Bürgermeister aber auch, seine Verantwortung wahrzunehmen. Falls sich diese prekäre Situation in den nächsten Tagen nicht auflöst, muss der Bürgermeister tätig werden und Maßnahmen mittels eine ortspolizeilichen Verordnung ergreifen, damit diese dichte Menschenkette in dem durch die Uni-Nähe exponierten Bereich entzerrt wird. Dies wäre wirklich die Ultima Ratio, falls nicht rasch hier Vernunft einkehrt, denn grundsätzlich sollen gerade in Pandemie-Zeiten die Spaziermöglichkeiten für die Bevölkerung in der Stadt offenbleiben“, sagten Falch und Neurauter.