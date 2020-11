Mutter und Sohn aus alpiner Notlage gerettet

Eine Mutter und ihr Sohn sind heute, Sonntag, in eine alpine Notlage in den Gailtaler Alpen geraten. Mittels Seilbergung durch den Polizeihubschrauber konnten die beiden geborgen und in weiterer Folge der Bergrettung übergeben werden. Der Einsatz gestaltete sich aufgrund des Wetters jedoch recht schwierig.