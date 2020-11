Biden: Coldplay-Hymne für verstorbenen Sohn Beau

Nach seinem Erfolg bei der US-Präsidentenwahl hat Joe Biden am Samstag im Kreise seiner Familie seine Siegesrede in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware gehalten. Dabei versprach er, die „Seele Amerikas“ wiederherzustellen. In seiner Rede erinnerte er auch an seinen verstorbenen Sohn Beau Biden. Ihm widmete er beim Feuerwerk den Coldplay-Song „Sky Full of Stars“.