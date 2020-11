Ab 14.30 Uhr LIVE: LASK gegen die Admira

Es folgten ein 4:3 in Linz gegen Europa-League-Konkurrent Ludogorez Rasgrad, ein 2:0 bei Sturm Graz und eben das 1:0 in Belgien. „Wenn wir sehr ernsthaft und konzentriert an die Sache herangehen, dann kann es nur einen Sieger geben in diesem Spiel“, bekräftigte Thalhammer vor dem Match gegen die Gäste aus der Südstadt, die eigentlich mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet waren, aber aktuell nur einen Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Ried haben.