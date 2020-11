Terrorgefahr: Ein Viertel fühlt sich bedroht

Nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend fühlt sich ein Viertel der Österreicher von einer aktuellen Terrorgefahr bedroht, während dies ein knappes Fünftel ganz und gar nicht so empfindet. Jung und Alt, Frauen und Männer fühlen dabei gleichermaßen. 45 Prozent rechnen auch noch mit weiteren Anschlägen im Land.