Rassistische Beiträge: Hassposter (68) eingewiesen

Jener 68 Jahre alte Mann, der Todesdrohungen gegen Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und weitere Regierungsmitglieder gerichtet hatte, ist am Mittwoch in Wien vor Gericht gestanden. Verhandelt wurde jedoch bezüglich rassistischer und fremdenfeindlicher Beiträge, die der Angeklagte auf einer Website in der Vergangenheit veröffentlicht hatte. Er wurde in eine Anstalt eingewiesen.