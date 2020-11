Rettung am Limit? „Die Kapazitäten reichen aus“

In den schwersten Stunden für Wien schaltete sich während der Terrornacht ein Personalvertreter in die „ZiB Spezial“ und erzählte, wie die Berufsrettung an ihre Grenzen stoße und Bürger nicht mehr schützen könne. Dabei saß er vor dem Fernseher. Die Rettung, die vor Ort war, zeichnet am Mittwoch nach, wie gut sie funktioniert.