Rapids EL-Gegner Dundalk: So tickt der Underdog!

Will Rapid im Kampf um den Aufstieg gegen Arsenal und vor allem Molde mitreden, muss morgen ein Dreier gegen Dundalk her. Es ist ein Pflichtsieg. Auch der Blick auf den Kader-Marktwert der Lilywhites, nur 2,23 Millionen Euro, verführt zur Überheblichkeit. „Aber Vorsicht, sie können Rapid wehtun“, warnt Alex Kogler, der 22-jährige Sohn des 28-fachen Ex-Teamspielers Walter. Der Stürmer ist bei Finn Harps Österreichs einziger Legionär in der irischen Premier League, duellierte (0:0) sich erst kürzlich mit Dundalk. „Sie haben auf jeder Position Qualität, man kann mit allem rechnen“, sagt Kogler. Den es im Jänner überraschend vom GAK auf die Insel verschlug: „Es war nicht geplant, spontan, aber es hat mich gereizt.“ Zumal sich seine Erwartungen erfüllten: „Fußball wird hier mit jedem Herzschlag gelebt. Von den Spielern und den Fans. Man spürt eine ganz spezielle Energie.“