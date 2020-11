Was die US-Wahl heuer so außergewöhnlich macht

Rächt sich der „Rust Belt“ wegen leerer Versprechungen an Trump?

Mit großem Interesse wird auch verfolgt, wie sich die Wähler im sogenannten Rust Belt im Nordosten des Landes bei der Abstimmung verhalten. Im Jahr 2016 hatte Trump im „Rostgürtel“, der ältesten und größten Industrieregion der USA, noch große Erfolge verzeichnen können. Er versprach kurz nach Amtsübernahme einen Aufschwung und dass es viele neue, gut bezahlte Jobs in der Region geben werde. Doch viele seiner enthusiastischen Zusagen erwiesen sich als unhaltbar, was eine Gegenbewegung in Gang setzte. Von den Staaten im „Rust Belt“ wird vor allem die Entwicklung in Ohio verfolgt - denn noch nie in der Geschichte des Landes konnte sich ein Republikaner bei der Präsidentenwahl durchsetzen, ohne in diesem Bundesstaat zu gewinnen. Dieser spiegelte stets zuverlässig die Meinung im ganzen Land wider.