Die älteste Baumart der Welt gibt‘s in Velden

Sie galt lange als ausgestorben, bis sie 1994 in einem australischen Naturpark wiederentdeckt wurde - die „Wollemi Pine“, die älteste Baumart der Welt. Ein Exemplar ist in der Gartenbauwelt von Felix Pichler-Koban in Velden zu besichtigen - inmitten von Palmen und anderen beeindruckenden Exoten.