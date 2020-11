Nehammer: „Kommen Sie nicht in die Innenstadt“

„Wer nicht kommen muss, sollte die Innenstadt meiden“, so der Innenminister. Sollte jemand aus beruflichen oder anderen triftigen Gründen in den ersten Bezirk kommen müssen, werden die Polizeieinheiten - wie auch schon die ganze Nacht - alles tun, um den Schutz der Bürger zu gewährleisten, hieß es bei einer Pressekonferenz am frühen Dienstagmorgen.