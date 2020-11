Spendenaufruf zur Versorgung der Tiere

Der neue Lockdown trifft auch den Gnadenhof Gut Aiderbichl hart: Der Hof in Henndorf in Salzburg und die beiden deutschen Güter in Deggendorf und Iffeldorf müssen erneut schließen, nachdem bereits von Mitte März bis Mitte Mai kein Besuch möglich war. Weil damit auch die geplanten Weihnachtsmärkte nicht veranstaltet werden können, wird nun ein Spendenaufruf gestartet.