Familienstreits: Drohung, Attacken und Schläge

Gleich mehrere Familienstreitigkeiten hielten in der Nacht auf Donnerstag die Kärntner Polizei auf Trab. In Obervellach musste sogar das Einsatzkommando Cobra ausrücken, nachdem ein 30-jähriger Waffenbesitzer auf seine eigene Mutter (52) losgegangen war. Auch in Klagenfurt und Villach musste die Polizei einschreiten.