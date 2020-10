Yes! Kiko entwickelt Lippenstift für Corona-Masken

„Seit Beginn der Pandemie ist der Konsum von Lippenstift eingebrochen. Daher arbeiten wir an der Herstellung von Lippenstiften, die auf den Mund-Nasen-Schutz nicht abfärben. Zugleich konzentrieren wir uns auf Make-up für die Augen“, so die Geschäftsführerin des italienischen Kosmetikherstellers Kiko, Cristina Scocchia. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bergamo, Italiens von der Pandemie am stärksten betroffenen Stadt.