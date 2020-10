Rezept der Woche: Rustikales Knackergulasch

Zubereitung: Zwiebel in Würfel scheiden, in Butter glasig anrösten. Mit Paprika stauben, rasch durchrühren und mit 1,5 l Wasser aufgießen. Suppenwürfel und Gewürze einrühren und aufkochen lassen. Erdäpfel schälen und in große Würfel schneiden. Zugeben und etwa 15 Minuten kochen. Sauerrahm mit Mehl und etwas Suppe verquirlen, zugießen und 2-3 Minuten einkochen lassen. Die geschälten Knackwürste in Scheiben und Essiggurkerln in Würfel scheiden und untermengen. Mit Essigwasser (aus dem Gurkerlglas) abschmecken.