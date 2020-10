Spektakulärer Unfall: Autos stürzten von Rampe

Erheblicher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall an gleich drei Fahrzeugen, ein Lenker wurde verletzt: Bei einer Kreuzung auf der Drautal Bundesstraße in Simmerlach bei Irschen kollidierten ein Kleintransporter, gelenkt von einem Klagenfurter (19), und ein Auto, gelenkt von einem Oberdrauburger (20). Nach der Kollision kam der Oberdrauburger mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein geparktes Fahrzeug.