Glorerhütte: Erstmals im Winter geöffnet!

„Hier, etwas zum Desinfizieren und Aufwärmen!“, stellt uns Vera sofort Hochprozentiges auf den Tisch, während draußen der Wind stürmisch um die Hütte peitscht. Die sympathische Bayerin, die eigentlich als Reiseführerin in Amsterdam arbeitet, hat den Sommer heuer auf der Glorerhütte gearbeitet. „Wegen Corona gab’s es in Amsterdam ja nichts zu tun.“ Doch in den Bergen fühlt sich Vera ebenso wohl, wie auch der anerkannte deutsche Physiker, Philosoph und Politberater Armin Grunwald, der in einer Hüttenecke sitzt und in einem Buch liest: „Ich genieße einfach die Ruhe und Ursprünglichkeit der Bergwelt.“