„SPÖ hat sich für schwächsten Partner entschieden“

Bereits in den Sondierungsverhandlungen habe man festgestellt, dass die SPÖ keinen wesentlichen Willen zur Veränderung habe, lautet das Fazit der Wiener ÖVP nach der Dienstagmittag bekannt gewordenen Entscheidung der SPÖ, mit den NEOS eine Stadtregierung auszuverhandeln. FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp findet es „peinlich“, wie sich die anderen Parteien in einem „Anbiederungsmatch der SPÖ an den Hals geworfen“ hätten - inhaltlich werde sich „gar nichts ändern“.