Maduro: Venezuela fand „hochwirksame“ Covid-Arznei

Medikamente laut WHO nur wenig nützlich

Die WHO hatte vor Kurzem mitgeteilt, dass mehrere in weltweiten Testreihen überprüfte potenzielle Corona-Medikamente wenig oder keinen Nutzen gezeigt hätten. Die Daten der von der WHO koordinierten Solidaritätsstudie waren allerdings noch in keinem begutachteten Fachjournal erschienen und von Wissenschaftlern geprüft worden.