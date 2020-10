Robert Koch-Institut mit Brandsätzen beworfen

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei ein Gebäude des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin attackiert. Gegen die Fassade seien in der Nacht auf Sonntag Brandsätze geworfen worden, teilten die Ermittler mit. „Verletzt wurde glücklicherweise niemand“, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Die Gesundheitsbehörde übernimmt auch eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Ob der Anschlag damit in Zusammenhang steht, müssen jetzt die Ermittler klären.