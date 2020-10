„Aufpassen, dass wir nicht blaues Wunder erleben“

So geht der Leiter der Abteilung für Öffentliche Gesundheit davon aus, dass „die Fallzahlen sich verdoppeln oder noch höher gehen werden“, wie er in der Ö3-Sendung „Frühstück bei mir“ am Sonntag erklärte. Bei 4000 bis 5000 Neuinfektionen pro Tag könnte das zu den gefürchteten Engpässen in der medizinischen Versorgung führen, vor denen bereits seit Beginn der Pandemie immer wieder gewarnt wird. Denn den eigentlichen Gipfel der Coronavirus-Infektionen sehe er erst im „Dezember oder Jänner“.