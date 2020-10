Mercedes: Silberpfeile so wertvoll wie FC Bayern

Alleiniger Rekordhalter?

Serienmeister ist das Werksteam von Mercedes auch. In den vergangenen sechs Jahren holten die Silberpfeile jeweils den Titel in der Konstrukteurswertung und bei den Fahrern. In diesem Jahr wird es wohl wieder so sein. Zudem wäre Superstar Lewis Hamilton am Sonntag in Portimão mit seinem 92. Sieg alleiniger Rekordhalter mit den meisten Grand-Prix-Erfolgen.