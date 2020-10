Gasly-Auto brennt, Verstappen-Crash im 2. Training

Schon zum Auftakt der Grand-Prix-Premiere von Portimao ist es an der Algarve hoch hergegangen. Pierre Gaslys Auto fing Flammen. Die Fahrer kämpften mit den Tücken der noch rutschigen Achterbahn-Strecke. Kaum einer kam am Freitag ohne Dreher über die Runden, die Bestzeit des Tages stellte Valtteri Bottas im zweiten Freien Training am Nachmittag auf, als der WM-Zweite in 1:17,940 Minuten mehr als eine halbe Sekunde schneller war als der WM-Dritte Max Verstappen im Red Bull, der mit Lance Stroll crashte.