„Wir halten das Pendel der Turmuhr eine Stunde an“

„Ich werde entweder am Samstagabend oder am Sonntag bald in der Früh das Uhrwerk stellen“, sagt Ignaz Poxhofer. Er ist einer der drei Türmer der Stadtpfarrkirche in Steyr, die über ein mechanisches Turmuhrwerk verfügt. Um die Uhr auf Winterzeit umzustellen, muss das Pendel eine Stunde lang angehalten werden.