Wiener-Linien-Zusteller löste Polizeieinsatz aus

An einen Trickbetrüger, der sich Zutritt ins Haus verschaffen wollte, glaubte eine Bewohnerin in Ottakring, als es am Gartentor klingelte. Ein Mann gab sich als Wiener-Linien-Mitarbeiter aus und begehrte Einlass, um eine Öffi-Jahreskarte zu überbringen. Normalerweise erfolgt die Zustellung der Tickets per Post.