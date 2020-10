Reese Witherspoon: Elle Woods inspiriert ihr Leben

„An sich glauben“

Im Gespräch mit ihren damaligen Filmkollegen über ihren Hello-Sunshine-YouTube-Kanal erklärte die Oscar-Preisträgerin: „Von allen Filmen, die ich gemacht habe, gibt es einen, der mehr als alle anderen auftaucht, und das ist ‘Natürlich Blond‘. Ich glaube, es ist wegen Elle Woods. Ich glaube, sie hat die Menschen einfach dazu inspiriert, an sich selbst zu glauben. Sie hat einfach ein echtes Selbstbewusstsein und will immer das Beste in anderen sehen. Sie hat mich dazu inspiriert, wirklich aufgeschlossen zu bleiben und immer ein Anwalt für mich selbst und für andere Menschen in dieser Welt zu sein. Ich denke, ihr Geist ist etwas, von dem wir alle im Moment ein bisschen mehr gebrauchen könnten.“