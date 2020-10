Alarm in D: „Wir müssen mit mehr Toten rechnen“

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) hat sich besorgt über die jüngste Entwicklung in der Corona-Krise in Deutschland gezeigt. „Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden“, sagte Lothar Wieler am Donnerstag. Es müsse damit gerechnet werden, dass es wieder mehr schwere Fälle und Tote geben werde, denn alte Menschen könnten nicht auf Dauer völlig isoliert werden, mahnte Wieler.