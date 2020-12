Darum lohnt sich ein Slow Juicer für den Winter!

Allerdings sollten Sie bei der Herstellung von Säften darauf achten, dass Sie nicht zu einem herkömmlichen Entsafter greifen. Wer Obst und Gemüse durch den Entsafter schickt, teilt die Früchte in ihre Bestandteile, nämlich in Wasser und Fruchtfleisch. Die Flüssigkeit wird getrunken, das Fruchtfleisch landet in der Biotonne. Nicht sehr nachhaltig, wie wir finden. Ein weiterer Nachteil: Aufgrund der hohen Umdrehungen (bis zu 15.000 UpM) und dem eingewirbelten Sauerstoff oxidiert die Flüssigkeit auch sehr schnell. Der Saft muss schnell getrunken werden, sonst wird er sauer.