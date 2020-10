Österreich-Gutschein? „Wir brauchen Kraftakt“

„Da gab es unsererseits immer wieder Bemühungen, dass das Geld, das gebraucht wird zum richtigen Zeitpunkt fließt - das ist immer noch ein Riesenthema.“ Letztendlich brauche es einen „Drive“ in die Kaufkraft, so Hebenstreit. Daher die Idee: „Den Menschen etwas in die Hand zu geben, um sie dazu zu motivieren, in Österreich entsprechend zu konsumieren, die Umsätze zu steigern und damit letztendlich Arbeitsplätze zu sichern.“