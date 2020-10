18 Monate bedingt für Pin-Ups in Nazi-Uniform

Hakenkreuz-Ostereier, halbnackte Frauen mit Hakenkreuzbinde, Pin-ups in Nazi-Uniform und Hitler in einem Autowerk als Experte für „Vergaser“. Sowas fand ein 26-jähriger Kärntner orginell und verschickte solche Fotos in einschlägigen Chatgruppen. Wegen NS-Wiederbetätigung wurde er Mittwoch am Landesgericht zu 18 Monaten bedingter Haft veruurteilt.