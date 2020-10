Ruttensteiner: „Er muss Verantwortung übernehmen“

Willi Ruttensteiner schildert als Teamchef von Israels Fußball-Team, wie er die Flucht von Mentalcoach Markus Rogan, der trotz eines positiven Corona-Tests von Tel Aviv in die USA flog, erlebte: „Nach dem positiven Test nach dem Nations-League-Spiel gegen Tschechien bat er darum, die Quarantäne in der Wohnung seiner Schwiegereltern zu verbringen. Als wir am nächsten Tag zum Spiel in die Slowakei flogen, hörte ich, dass er seine Pläne geändert hatte. Ich konnte ihn nicht beeinflussen, sonst hätte ich ihn daran gehindert.“