Barcelona gegen Ungarn trotz Unterzahl in Torlaune

Der FC Barcelona startete am Dienstag mit einer tollen Tor-Show in die neue Champions-League-Saison! Gleich mit 5:1 schickten Superstar Lionel Messi und Kollegen Ferencvaros in Gruppe G nach Hause - und das trotz Unterzahl. Gerard Pique sah in Minute 68 wegen Torraubs die rote Karte, aber zwei 17-Jährige haben getroffen.