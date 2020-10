Atletico bei Hit gegen Bayern ohne Diego Costa

Atletico Madrid wird im Champions-League-Duell am Mittwoch bei Bayern München wohl auf Stürmer Diego Costa verzichten müssen. Der 32-jährige Angreifer habe sich am Samstag beim 2:0-Sieg bei Celta Vigo eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, teilte der Klub mit. Das habe eine am Montag durchgeführte Untersuchung ergeben. Nach Schätzung der Fachzeitung „AS“ wird der in Brasilien geborene spanische Nationalspieler rund drei Wochen pausieren müssen.