Tiroler demonstrieren gegen Home-Schooling

Rund 100 Schüler, Lehrer und Eltern haben sich am Montag am Innsbrucker Landhausplatz versammelt, um gegen das ab sofort geltende Home-Schooling ab der 9. Schulstufe in allen roten und orangen Bezirken in Tirol zu demonstrieren. Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP), die ebenfalls zu der Demonstration gekommen war, verteidigte die Maßnahmen und erntete dafür Buhrufe.