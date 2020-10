Ardern mit Absoluter - will aber mit Grünen reden

„Beachtlicher Linksruck“ in Neuseeland

Angesichts von fast 50 Prozent der Stimmen für Labour und einem Zuwachs auch für die Grünen sprach ein Fernsehkommentator von einem „beachtlichen Linksruck“ in dem Inselstaat. Die Populisten stürzten hingegen ab: Die Kleinpartei New Zealand First, die für ihre einwanderungsfeindlichen Positionen bekannt ist, gehört künftig nicht mehr zur Regierungskoalition. Vor drei Jahren war sie noch Zünglein an der Waage gewesen und hatte Ardern überraschend ins Amt verholfen. Nun flog die Partei komplett aus dem Parlament. Die konservative National-Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Judith Collins (61) brach ebenfalls ein und holte nur 35 Mandate. Die Partei ist traditionell der schärfste Widersacher von Labour und hatte von 2008 bis 2017 ununterbrochen regiert.