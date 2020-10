Zuwanderer aus Türkei, Serbien wählten öfter SPÖ

Laut den Daten der Wiener Landesstatistik sind jeweils über 30.000 Österreicherinnen und Österreicher im Wahlalter in der Türkei und in Serbien geboren. Sie machen damit zwar weniger als drei Prozent der Wahlberechtigten aus, in einzelnen Stadtvierteln sind es aber bis zu neun Prozent. So etwa in der Kreta (ein Grätzl im 10. Wiener Gemeindebezirk, Anm.) und im Gudrunviertel zwischen Matzleinsdorfer Platz und Laxenburger Straße im 10. Bezirk, in Untermeidling im 5. sowie Neulerchenfeld im 16. Bezirk.