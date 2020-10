„Krise hat bei vielen die Essstörungen verstärkt“

In der Ambulanz für Essstörungen am Neuromed Campus werden im Jahr rund 180 Patienten mit Bulimie, Anorexie oder Übergewicht betreut, davon sind nur elf Prozent männlich.

Der Lockdown als Falle: „Der Schul- oder Berufsstress fiel weg, das war für manche am Anfang entlastend“, erzählt Hertha Mayr, „doch die Krise dauerte an, der innere Stress stieg.“