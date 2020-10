Wilfried Haslauer: „Ich kann nicht zuschauen“

Schwören Sie die Länder auf einen schärferen Kurs der Bundesregierung ein?

Das muss jeder Landeshauptmann für sich beurteilen. Wir sind natürlich im Austausch. Ich gehe davon aus, dass auch der Bund jetzt Maßnahmen treffen wird. Wien war lange Zeit der Ausreißer nach oben und es gab dort wenig bis keine Einschränkungen. Mittlerweile hat Wien einen Inzidenzwert von 150, in Salzburg nähern wir uns diesem Niveau und ich kann da nicht zuschauen! Wir haben einen Vorlauf von 14 Tagen, bis die Maßnahmen greifen. Allein die Tatsache, dass wir am Samstag Kuchl unter Quarantäne gestellt haben, wird am Montag noch keine Auswirkungen zeigen. Aber vielleicht in einer Woche und hoffentlich in 14 Tagen.